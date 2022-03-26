وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

خيرت لاما: كازاخستان بصدد إنشاء منطقة لوجستية للتجارة الحرة فى ميناء العين السخنة لبيع الحبوب والمواد الغذائية لدول القارة الإفريقية

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع السفير خيرت لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمي.

وأكد القصير، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر وكازاخستان من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين في جميع مجال المجالات.

الاجتماع تناول أيضا التعاون في مجالات المحاصيل الحقلية والتقاوى والأمصال واللقاحات البيطرية وكذلك الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

واستعرض وزير الزراعة، خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية التي تشهدها مصر حاليا.

من ناحيته، قال سفير كازاخستان في القاهرة، إن دولته من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح، حيث يتميز بجودته العالية، وأنها بصدد إنشاء منطقة لوجستية للتجارة الحرة فى ميناء العين السخنة حتى تصبح مصر مركزا لوجيستيا لبيع المنتجات الكازاخية من الحبوب والمواد الغذائية لدول القارة الإفريقية، وفي نفس الوقت إمكانية استخدام تلك المنطقة لتصدير البطاطس والمنتجات الزراعية المصرية لجمهورية كازاخستان.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات متتالية لمجموعتي العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمعنية ببحث ومتابعة التعاون الزراعي بين البلدين لايجاد آلية للمضي قدماً في تنفيذ كل موضوعات التعاون التى تم الاتفاق عليها وخاصة تبادل السلع الزراعية، وكذا دراسة آلية الشراكة بين البلدين في الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الكازاخستنية المقرر انعقادها بالقاهرة هذا العام من أجل وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين.