نائبة الرئيس الأمريكي تصل إلى غانا

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بعد ظهر اليوم الأحد إلى غانا في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة أنباء غانا أن هاريس وصلت إلى مطار كوتوكا الدولي في العاصمة أكرا في زيارة من المقرر أن تركز على قضايا التنمية الاقتصادية وتغير المناخ والأمن الغذائي.

وسيكون الحدث الأبرز في زيارة هاريس إلى غانا إلقاء خطاب في ساحة "بلاك ستار" بعد غد الثلاثاء، كما ستلتقي برائدات أعمال في أكرا وتزور قلعة "كيب كوست"حيث تم قديما تحميل الأفارقة المستعبدين على متن سفن لأمريكا.

وعقب ختام زيارتها إلى غانا، ستتوجه هاريس إلى تنزانيا ثم إلى زامبيا، مع مساعي الولايات المتحدة لتعميق العلاقات مع إفريقيا.