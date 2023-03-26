أشار حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى عدم وجود حاجة إلى اتخاذ إجراء فيما يتعلق بأسلحته النووية بعد إعلان روسيا نقل أسلحة نووية إلى بيلاروس.

وقالت متحدثة باسم الحلف الأطلسي في بروكسل اليوم الأحد إن الحلف يقظ ويراقب الموقف عن كثب :" لم نشهد في التشكيل النووي لروسيا تغييرات تدعونا إلى تعديل تشكيلنا".

في الوقت نفسه، وصفت المتحدثة لغة الخطاب الروسية المتعلقة بالأسلحة النووية بأنها خطيرة وغير مسؤولة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مساء أمس السبت عن اتفاق موسكو ومينسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس وأشار بوتين في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية في دول حليفة لها في أوروبا.

في المقابل، ذكرت المتحدثة أن استناد روسيا إلى المشاركة النووية للناتو مضلل وقالت إن "حلفاء الناتو يتصرفون وفق تقيد كامل بالتزاماتهم الدولية" مشيرة إلى أن روسيا انتهكت مرارا التزاماتها الخاصة بالحد من التسلح.