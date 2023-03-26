أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن استنكاره الشديد لإحراق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن أمس، محذرا بشدة من خطورة تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الكراهية وتحرض على العنف، وتهدد أمن واستقرار المجتمعات.

واعتبر رئيس البرلمان العربي، في بيان له صباح الأحد، أن «إحراق المصحف الشريف عمل همجي، خاصة وأننا في شهر رمضان المعظم، وتستنكره القوانين والمواثيق الدولية كافة، كما أنه يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية».

ودعا إلى ضرورة العمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، والابتعاد عن الإساءة للأديان ورموزها، مؤكدًا أن هؤلاء المتطرفين لن يحققوا أغراضهم الدنيئة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الدين الإسلامي سوف يظل شامخا في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي لن تنال منه ابدا، داعيا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لمثل هذه الأعمال ومنع الإساءة للأديان كافة.

ويذكر أن متطرفين دنماركيين أحرقوا نسخة من المصحف الشريف والعلم التركي أمام سفارة تركيا في الدانمارك أول أمس الجمعة.