أوكرانيا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الخطة النووية الروسية

طالبت أوكرانيا بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي لبحث خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلارس.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الأحد، في رد مطول على الخطة التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "إنها خطوة استفزازية أخرى، تقوض مبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والهيكل الأساسي لنزع السلاح النووي ونظام الأمن الدولي ككل"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وناشدت الوزارة المجتمع البيلاروسي لمنع "تنفيذ النوايا الإجرامية"، قائلة إن الخطة التي وضعها بوتين بدعم رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو "سيكون لها تداعيات كارثية على المستقبل".