الناتو: خطاب روسيا عن الأسلحة النووية خطير وغير مسئول

انتقد حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الأحد، روسيا بسبب حديثها الخطير وغير المسئول عن الأسلحة النووية، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار، نقلًا عن وكالة «رويترز»، قال متحدث باسم الناتو إن «حلف شمال الأطلسي متيقظ، ويراقب الوضع عن كثب»، نافيًا رصد أية تغييرات في الوضع النووي لروسيا، قد تقود الحلف إلى تعديل وضعه.

وأمس السبت، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة، في خطوة من شأنها أن تزيد من منسوب التوتر الدولي الذي نجم عن اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ فبراير 2022.

وأكد بوتين، أن الخطوة لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلا إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية.

ويأتي إعلان الرئيس الروسي عن هذه الخطوة، وسط استمرار المعارك في شرق أوكرانيا، وبينما تقول تقارير غربية إن الروس يواجهون تعثرا ولم يستطيعوا تحقيق الأهداف العسكرية على النحو الذي أرادوه.

ولوحت روسيا مرارا باستخدام السلاح النووي في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرة إلى الإقدام على «الخيار الصعب» في حال وجود خطر محدق بالأمة.

ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك بمجرد «دعاية مناوئة».