تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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يواجه المنتخب الوطني الأولمبي نظيره الزامبي في إياب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالإضافة إلى مباراتين بدور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة.

كما تستكمل اليوم مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وتقدم بوابة «الشروق» أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

زامبيا الأولمبي × مصر الأولمبي الساعة السادسة مساء

كأس رابطة المحترفين

بيراميدز × إنبي الساعة التاسعة والربع مساء على قناة ON Time Sports2

الزمالك × البنك الأهلي الساعة التاسعة والربع مساء على قناة ON Time Sports1

تصفيات كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

إنجلترا × أوكرانيا الساعة السادسة مساء

مالطة × إيطاليا الساعة التاسعة إلا ربع مساء

لوكسمبورج × البرتغال الساعة التاسعة إلا ربع مساء