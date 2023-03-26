أسيوط: استمرار تشجير شتلات ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة لتقليل الانبعاثات الكربونية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تشجير وزراعة شتلات بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100مليون شجرة"، و"اتحضر للأخضر"؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتحسين البيئة، والصحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط خلال جلسة المجلس التنفيذي، على ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي يتم زراعتها، وزيادة المساحات الخضراء، بالتعاون بين الجهات المعنية، وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني

وكشف عن تقديم جميع سبل الدعم، وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ فعاليات الزراعة والتشجير بجميع ربوع المحافظة خاصة الأماكن والمناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية؛ للوصول إلى الهدف المنشود وتحقيق بيئة نظيفة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات الصلبة.

وفي هذا الإطار، زرعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز القوصية، أشجارا وشتلات مثمرة وأشجارا زينة بحديقة العائلات بشارع الري بمدينة القوصية، بمشاركة أسماء رشاد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز، وفتحي هريدي مدير إدارة البساتين بمركز القوصية ومسئولي البيئة والزراعة بالمركز؛ لتغيير السلوكيات، ونشر الوعي البيئي، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها.