الزمالك يعلن حضور مرتضى منصور مواجهة البنك الأهلي

كشف نادي الزمالك، عن حضور مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، لمباراة البنك الأهلي المقرر لها مساء غد الأحد، ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة.

وجاء مرتضى منصور على رأس قائمة الحاضرين لمباراة البنك الأهلي، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي في التاسعة والربع من مساء الأحد.

ومن المفترض أن تنتهي مدة حبس مرتضى منصور، خلال الساعات القادمة حيث كان قد تعرض للحبس لمدة شهر على خليفة سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك قد قررت الوقوف بجانب مرتضى منصور ودعمه من أجل استمراره كرئيس لمجلس إدارة النادي بعد انتهاء فترة حبسه.