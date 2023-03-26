شوط أول سلبي بين الزمالك والبنك الأهلي في كاس الرابطة

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انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي بكاس رابطة الأندية المحترفية، بتعادل سلبي بين الفريقين.

المباراة المُقامة على ملعب المقاولون العرب انتهى شوطها الأول بتعادل سلبي، في مباراة متوسطة المستوى.

سيطر الزمالك بشكل كبير على مجريات اللعب، وأتيحت له فرصة مبكرة للتقدم عن طريق سيف جعفر، لكن تصدى لها ببراعة محمد أبوجبل.

أما البنك الأهلي فلم يهدد مرمى محمد عواد بشكل واضح، لكنه اعتمد على الكرات العرضية من الجانبين دون خطورة حقيقية.

وأهدر سيف جعفر فرصة أخرى بتسديدة تحولت غلى ركنية في الدقيقة 41، ثم أبعد ناصر منسي محاولة "بنكية" خطيرة في الدقيقة 44 من تسديدة محمد هلال.