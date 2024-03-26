 حبس خادمة 4 أيام لاتهامها بسرقة مبالغ مالية من شقة أجنبي بقصر النيل - بوابة الشروق
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حبس خادمة 4 أيام لاتهامها بسرقة مبالغ مالية من شقة أجنبي بقصر النيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وليد ناجي
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 3:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 3:28 ص

قررت نيابة وسط القاهرة حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مخدومها "أجنبي الجنسية" عن طريق المغافلة، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة وعن الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهمة.

البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مفاده اكتشاف سرقة مبلغ مالي من العملات الأجنبية والمحلية من داخل مسكنه بدائرة القسم، وبالفحص تبين قيام خادمة بارتكاب الواقعة.

وبالتحري عن الخادمة أمكن ضبطها وعُثر بحوزتها على مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية"، و ساعة يد، وأقرت بشراء مشغولات ذهبية من صاحب محل مشغولات ذهبية - مقيم بالجيزة- بمبلغ مالي من باقي متحصلات واقعة السرقة وأنها تحتفظ بالمشغولات الذهبية لديه، وتم ضبطه والمشغولات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

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