جامعة الإسكندرية تستعد للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي

أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الجديدة، لافتا إلى تقديم الدعم الكامل لكل كليات الجامعة.

واستعرض المجلس خلال انعقاده التقرير المقدم من الدكتورة دنيا عادل أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية رياضية بنات والمنسق العام لجامعة الإسكندرية في ملف التميز الحكومي، موضحة أنه تم التنسيق الكامل بين جميع كليات الجامعة والحصر الدقيق لكل البيانات وتلقي طلبات الترشح وعملية التقييم للمرشحين.

وأضافت الدكتورة دنيا عادل أن هناك عدد من الجوائز التي تسعى كليات الجامعة للمشاركة فيها بداية من جائزة التميز الحكومي والمواقع الإلكترونية المتميزة والمبادرة الحكومية الابتكارية وأفضل مدير عام ومدير إدارة وأفضل موظف حكومي.

ووجه الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية وكلاء الكليات بضرورة البدء فى تطبيق منظومة إدارة وتدوير المخلفات داخل كليات الجامعة ووضع الإرشادات الخاصة بعملية الجمع والتدوير.

واستعرض المجلس، التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة حول دور المركز الهندسي بالجامعة فى المشاركة مع محافظة الإسكندرية بمشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.