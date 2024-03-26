العراق يعتزم التوقيع على مذكرة تعاون مع شركة أمريكية لاستثمار الغاز

خولت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، وزارة النفط الاتحادية التوقيع على مذكرة تعاون مع شركة هانيويل الأمريكية لاستثمار الغاز، وتقليل حرقه في البلاد.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الحكومة وافقت اليوم الثلاثاء، على تخويل وزارة النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التعاون الاستراتيجي مع شركة هانيويل الأمريكية لاستثمار الغاز، وتقليل الحرق للحد الأدنى والاستفادة من الخبرات الهندسية في مجال تطوير المصافي واستغلال الغاز في إطار برنامج الحكومة للاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغاز المصاحب في البلاد.

وأوضح البيان، أن هذه المذكرة ستعمل على الاستثمار الأمثل لمشاريع البتروكيمياويات، وفي مجال التدريب وتطوير الكوادر الهندسية والفنية، مع الأخذ بعين الاهتمام أن تنفيذ المذكرة لا يرتب عليه أي التزامات مالية أو قانونية على وزارة النفط.

وينفذ العراق حاليًا سلسلة مشاريع ضخمة لاستثمار الغاز في البلاد بمليارات الدولارات مع شركة توتال الفرنسية وشركائها، وشركات أجنبية أخرى بهدف إيقاف عمليات حرق الغاز والتهيئة لبناء مشاريع عملاقة للبتروكيمياويات، والأسمدة جنوبي البلاد بالتعاون مع شركات عالمية.