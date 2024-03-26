 قيادي بمجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة لن تكون طرفا في أي اتفاق سياسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيادي بمجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة لن تكون طرفا في أي اتفاق سياسي

الخرطوم - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 10:21 ص
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق إبراهيم جابر، أن القوات المسلحة "لن تكون طرفا في أي اتفاق مع السياسيين".

ونقل بيان للقوات المسلحة السودانية نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن الفريق جابر قوله، خلال مخاطبته ضباط وجنود الفرقة الثانية مشاه بالقضارف، إن "القوات المسلحة هي الجيش الوطني الوحيد ولن تقبل بأي رديف".

ولفت الفريق جابر إلى فترة انتقالية تقودها حكومة تكنوقراط تضطلع بترتيب شئون الشعب السوداني وتهيئته لانتخابات حرة ونزيهه يحدد فيها الشعب السوداني من يحكمه.

وأوضح أن الحرب مخطط أكبر من الذين خططوا له، مشيرا إلى وجود تدخلات خارجية وأحزاب تسببت في الحرب.

وثمن دور القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية والمقاومة الشعبية والمستنفرين في التصدي ومجابهة التمرد ودحره.

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