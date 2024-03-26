محافظ الوادي الجديد: توسيع نطاق مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية بالمحافظة

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح، مساء اليوم، بمسجد البساتين الكبير بحي البساتين بالخارجة، وسط جموع المواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وعقب انتهاء الصلاة، التقى المحافظ المواطنين بالمسجد، وكلف مديرية التموين بالتنسيق والتعاون مع كبار التجار لتوسيع نطاق مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية واستمرارها، كما شدد على قطاع الصحة بتيسير الإجراءات الإدارية وإجراءات قيام سيارات الإسعاف بنقل المرضى بما لا يُخل باللوائح؛ حرصًا على أرواح المواطنين، وبحث بعض الحالات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص.

وكلف محافظ الوادي الجديد مركز الخارجة بنشر وتوضيح إجراءات تراخيص البناء للمواطنين والرسوم المقررة، بجانب طرح مزايدة أكشاك الممشى من أبريل حتى أكتوبر لمراعاة فترة ضعف التشغيل خلال فصل الشتاء؛ تيسيرًا على الشباب، وإعداد مقايسة لتطوير ورفع كفاءة المسجد، وتقوم المحافظة بتحمل التكلفة.