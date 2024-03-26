باكستان: السفارة الصينية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين صينيين

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أدانت السفارة والقنصليات الصينية في باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة شركة صينية.

وأعربت السفارة الصينية في إسلام في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن حزنها العميق على الضحايا والتعاطف مع الأسر المتضررة، وأكدت التزامها بالعمل بشكل وثيق مع السلطات الباكستانية للتعامل مع آثار الحادث المأساوي.

ووقع الحادث الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، واستهدف حافلة كانت تقل عمالا ومهندسين صينيين إلى مشروع داسو للطاقة الكهرومائية في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

وأسفر الحادث عن مقتل خمسة مواطنين صينيين ومواطن باكستاني، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأطلقت السفارة والقنصليات العامة الصينية في باكستان خطة طوارئ على الفور تطالب الجانب الباكستاني بإجراء تحقيق شامل في الهجوم ومعاقبة المسئولين عنه بشدة.

وقال مسئولون في وقت سبق، إن ستة أشخاص على الأقل بينهم خمسة عمال صينيين قتلوا عندما هاجم انتحاري مركبتهم في شمال غرب باكستان.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة بيشام في إقليم خيبر بختونخوا.

وقال جول نعيم المسئول بالشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "لقى ما لا يقل عن خمسة صينيين حتفهم في هجوم انتحاري".

ومن بين القتلى السائق الباكستاني الذي كان يقود المركبة.