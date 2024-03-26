موقع عبري: غضب في البيت الأبيض من إسرائيل

نقل موقع "واللا" العبري عن مسئولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، قولهم إن ربط إسرائيل بين عدم استخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو) وجمود المفاوضات أغضب البيت الأبيض.

وأضاف المسئولون الأمريكيون: "نرفض بشكل قاطع المزاعم الإسرائيلية وهي سلوك غير عادل تجاه الرهائن وعائلاتهم"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق، أمس الاثنين، على قرار يطالب بوقف فوري لاطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن و"الحاجة الملحة لتوسيع تدفق" المساعدات إلى غزة. وصوّتت 14 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، زيارة لكبار مستشاريه إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في الأمم المتحدة.