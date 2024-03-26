عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 4 بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بشارع ذاكر حسين.



وذكرت الداخلية أن الأعمال تستلزم تنفيذ الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى بالقاهرة، وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.



ويكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 12:05 صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 ولمدة 30 يوما.



ومن جانبها، نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.