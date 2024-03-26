مسئولة أممية: لا يمكننا تجاهل خطة إسرائيل في القضاء على الفلسطينيين

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إنه لا يمكن تجاهل خطة إسرائيل في القضاء على الفلسطينيين، مؤكدة أنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أفعال إسرائيل.

وأضافت ألبانيز، في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن "هناك ما يكفي من الدلائل لتأكيد ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة".

وتابعت: "إسرائيل تعتمد نهج الاستمرار في الكذب حتى يصدقها الناس، وصنفت المدنيين في غزة دروعا بشرية أو إرهابيين".

وأوضح المقررة الأممية أن "التحريض على الإبادة في غزة تبناه الجنود في الميدان"، مشيرة إلى أن "أفعال الإبادة في غزة جاءت بسبب خطاب الكراهية الإسرائيلي"، وأنه تم تدمير معظم الأراضي الزراعية والبنية التحتية في غزة.