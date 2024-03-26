تراجع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال مارس الحالي بعد ارتفاعها لثلاثة أشهر على التوالي وسط ارتفاع أسعار السلع الزراعية وتراجع الإنفاق الخاص.

وذكر البنك المركزي الكوري أن المؤشر المجمع لثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى 7ر100 نقطة مقابل 9ر101 نقطة خلال الشهر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 100 نقطة تشير إلى أن عدد المستهلكين المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.

وقال البنك المركزي إن ثقة المستهلكين تراجعت في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وضعف الطلب المحلي. كما ارتفعت توقعات التضخم بعد تراجعه خلال الشهرين السابقين.

ويتوقع المستهلكون في مسح الشهر الحالي ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2ر3% خلال العام المقبل، في حين كانت التوقعات في الشهر السابق 3% فقط.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الأرقام تمثل أهمية شديدة، لآن تحركها التصاعدي قد يدفع الشركات إلى رفع الأسعار والعمال إلى المطالبة بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط التصاعدية على التضخم في المستقبل.

وبلغ معدل التضخم السنوي في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 1ر3% مقابل 8ر2% خلال الشهرالسابق.