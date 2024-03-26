أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة علماء المسلمين، على سؤال ورد إليه من إحدى طالبات المدارس، عما إذا كان ثواب الأرملة أكبر إذا لم تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «نور الدين»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال الفتاة: «ده كلام من مخك، ولا في حديث بيقول إنها هتاخد ثواب أكبر».



وأضاف: «هي (الأرملة) ملقتش حد يتزوجها فصبرت على أولادها وأحسنت تربيتهم لحد ما قدرت تعلمهم وتأكلهم، فهتاخد ثواب أكبر».



وأشار إلى أن تعلق الأم بأولادها أمر طبيعي وموجود في فطرتها، قائلًا إن طبيعة الرجل تختلف لأنه يركز على عمله في الخارج لتوفير النفقات اللازمة.



وأكمل: «لو لقت ابنها بيضرب ابن الجيران تقول للتاني حاسب على ابني، الأمومة كده، هو ده الحب الحقيقي، حب دون مرض أو احتياج، ولما الراجل يجي يموت فنظرها بيكون على عيالها أكثر».



واستطرد: «مين قال إنها متتجوزش؟ أنا تركتك تختاري اختاري وريحي روحك، عاوزين حاجة أكثر من كده من الحرية والحلاوة والجمال.. عاوزة تقعدي اقعدي عاوزة تتجوزي اتجوزي، لكن مش هتعرفي تنفكي عن أولادك في كل حال من الأحوال».