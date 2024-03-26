 مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في الجيزة - بوابة الشروق
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مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في الجيزة

مصطفي بكر
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 1:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 1:32 ص

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه برش مبيدات داخل مزرعة في منطقة الريف الأوروبي، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى رئيس مباحث القسم، المقدم كريم سمير، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوفاة عامل داخل مزرعة بالمنطقة المذكورة، حيث تبين عند وصول الأجهزة الأمنية أن العامل البالغ من العمر 17 عامًا، يُدعى "يوسف"، قد تعرض لصعق كهربائي أثناء استخدامه لماكينة الرش أثناء عملية رش المبيدات.

تم نقل جثة العامل إلى ثلاجة المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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