تأييد السجن 6 أعوام لمتهم بمقاومة الشرطة وحيازة 39 لفافة هيروين في الإسكندرية

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي الزقم، اليوم الثلاثاء، معاقبة "ك.ع.ا"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 6 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيها، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه باستعراض القوة، واحراز مواد مخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 30788 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ضبط شخص، حال استعراضه القوة، وحيازة مواد مخدرة، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية القبض على المتهم جاء نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطه وإحضاره، وبتقنين الاجراءات والانتقال إلى مكان تواجده قاوم المتهم القوة الأمنية باشهار سلاح أبيض "سكين" في مواجهتهم محولًا التعدي عليهم.

وأضافت التحقيقات أنه وباحكام القبضة الأمنية تمكنت القوة من ضبط المتهم والسيطرة عليه واستخلاص السلاح الأبيض من يده، وبتفتيشه عثر بحوزته على 39 لفافة لمخدر الهيروين، وباقتياد المتهم إلى ديون قسم الشرطة، ومواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة علي حسين.