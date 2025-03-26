حسام حسن: تصدرنا مجموعة تصفيات كأس العالم عكس التوقعات

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أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بلاعبيه بعد الفوز بهدف على سيراليون، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة بالمجموعة الأولى لكأس العالم.

قال حسام في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "مبروك للجماهير، نتصدر المجموعة عكس التوقعات ومفاجآت كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "أشكر اللاعبين على المجهود في المباراتين وكذلك أعضاء الجهاز المعاون، لقد بذل الجميع مجهودا بدنيا وذهنيا في رمضان".

وأشار "الفوز على إثيوبيا وسيراليون كان ضروريا، لأنهما منتخبان تفوقا علينا منذ فترة قريبة، كما أن منتخب سيراليون عطل بوركينا فاسو بتعادل في ملعبه".

وتابع حسام حسن "التصفيات 30 نقطة وتتبقى أربع مباريات بـ 12 نقطة، أفكر في كل مباراة على حدة".

وأوضح أيضا "الجهاز الفني للمنتخب يجد صعوبة كبيرة في تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا وتكتيكيا خلال فترة قصيرة بعكس مدربي الأندية الذين يعملون 25 يوما في الشهر مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء وتطوير المستوى الفني والبدني".

وأتم مدرب منتخب مصر "هناك لاعبون مثل محمد صلاح انضموا لنا في ليلة السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا".

ويعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، خلفه بوركينا فاسو 11 نقطة ثم سيراليون 8 نقاط قبل أربع جولات من انتهاء مشوار التصفيات.

ويتأهل الأول مباشرة لكأس العالم بينما تخوض المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع صراع البطاقات المؤهلة للملحق العالمي.