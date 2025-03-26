 حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 164 ألف شهيد ومصاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 164 ألف شهيد ومصاب

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 12:09 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 شهيدًا و124 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 830 شهيدًا و1787 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و183شهيدًا، و113 ألفًا و828 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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