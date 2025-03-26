الأونروا: إسرائيل رفضت معظم محاولات إدخال الإمدادات الأساسية لغزة

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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، رفض إسرائيل معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال إمدادات أساسية لقطاع غزة الذي يشرف على مجاعة غير مسبوقة.

وقالت الوكالة الأممية في بيان اليوم الأربعاء: «الوضع في غزة يتدهور مع استمرار الأعمال العدائية العنيفة للأسبوع الثاني».

وتابعت: «الإمدادات الأساسية تتناقص، وبعضها لن يكفي إلا لبضعة أيام أخرى ما لم يُستأنف دخول الشحنات إلى القطاع».

وأوضح البيان أن معظم «محاولات المنظمات الإنسانية لتنسيق الوصول مع السلطات الإسرائيلية تُرفض».

وحذر المتحدث الإعلامي باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، في بيان، حول الأوضاع في القطاع، من انهيار شبه شامل في كل مناحي الحياة في غزة.

وأكد الحاجة لوقف إطلاق النار وإدخال آلاف الشاحنات من المساعدات، معتبرا حدوث غير ذلك «حكما بالإعدام على المكان والبنى التحتية والبشر».