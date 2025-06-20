غارة إسرائيلية على بلدة جنوبية وتفجير منزلين في لبنان

أغار الطيران المسير الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس الخميس مستهدفاً بلدة حولا في جنوب لبنان، حيث فجرت قوات الاحتلال منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل في جنوب لبنان بعد توغلها فجر اليوم الجمعة داخل الأراضي اللبنانية، وأقدمت بعدها على الاستيلاء على جرافة من المنزل الذي أقدمت على تفجيره في بلدة ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.