حكومة غزة: 85% من الفلسطينيين فقدوا مصادر الغذاء الأساسية

غزة تواجه كارثة إنسانية مع دخول القطاع أولى مراحل المجاعة بسبب إغلاق المعابر

أعلنت حكومة غزة أن القطاع دخل رسميًا أولى مراحل المجاعة نتيجة إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود منذ مطلع مارس الجاري.

وأوضحت الحكومة في بيان أن إسرائيل منعت دخول 15 ألف شاحنة مساعدات وألف و250 شاحنة وقود، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.

وأشارت الحكومة إلى أن 85% من الفلسطينيين فقدوا مصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف تكيات الطعام المجاني والمساعدات، وخلو الأسواق من المواد التموينية.

كما أن أكثر من 90% من السكان باتوا بلا مصدر للمياه النظيفة جراء انقطاع الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية.

وأضاف البيان أن برامج فتح الشوارع وإزالة الركام توقفت، وتراكمت النفايات في الطرقات بسبب انعدام الوقود. كما منعت إسرائيل إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوفود والجراحين المتخصصين إلى القطاع، ما يهدد النظام الصحي بالانهيار. بالإضافة إلى ذلك، تم منع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة، مما ترك 280 ألف أسرة بلا مأوى.

في سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدم دخول أي إمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس الجاري، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.