شنت روسيا هجوما ليليا بطائرات مسيرة على ميناء ميكولايف الأوكراني، المطل على البحر الأسود، وقصفت مدينة كريفي ريه، وهو ما يعد أكبر هجوم بطائرات مسيرة على المدينة خلال الحرب.

وجاء الهجوم الروسي فجر أمس بعد أن أفادت وكالة "تاس" الروسية بمقتل مراسلة حربية روسية في انفجار لغم بمقاطعة بيلغورود الحدودية، وقالت إن "المراسلة العسكرية للقناة الأولى آنا بروكوفيفكا قتلت أثناء أداء واجبها المهني وإصابة مصور القناة".- حسب قناة العربية.

ويأتي الهجوم بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا على وقف الهجمات في البحر الأسود واستهداف منشآت الطاقة، دون الإعلان عن وقت وكيفية تنفيذ الاتفاقان ودخولهم حيز التنفيذ.

وقال رئيس بلدية ميكولايف إن المدينة شهدت انقطاعات طارئة للكهرباء في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أعلن حاكم المنطقة تدمير سبع طائرات مسيرة فوق المنطقة ليلا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان انقطاع الكهرباء إجراء احترازيا أم نتيجة للهجوم على ميكولايف.

وقال أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، إن حرائق اندلعت وتضررت مبان في هجوم روسي لم يسفر عن وفيات.

وقال فيلكول في تدوينه على تطبيق "تيليغرام": "يبدو أن المحتلين يريدون السلام بهذه الطريقة"، واصفا الهجوم بأنه الأكبر بطائرات مسيرة على المدينة خلال الحرب، لكن الأهم من ذلك هو أنه لم تقع وفيات أو إصابات".

وكان فيلكول قد أفاد في وقت سابق بوقوع 15 انفجارا على الأقل في كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وهي مدينة تمثل هدفا متكررا للهجمات الروسية.

ولم يصدر تعليق من روسيا حتى الآن، لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن وحدات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة أوكرانية، من بينها اثنتان فوق البحر الأسود، خلال الليل.



