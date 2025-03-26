حزب حُماة الوطن يواصل مبادرة أهالينا في عنينا بتوزيع 400 وجبة في الإسكندرية

واصلت أمانة قسم أول الرمل بحزب حُماة الوطن في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مبادرة "أهالينا في عنينا"، لتوزيع 400 وجبة إفطار رمضاني ساخنة على الأسر المستحقة.

وأكد الطيار أدهم فرغلي، أمين دائرة قسم أول الرمل، أن المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب، وتسعى إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم التعاون بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف "فرغلي" أن عملية التوزيع شملت مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاق الأمانة، حيث أشرف أحمد النونو، أمين تنظيم القسم، برفقة مجموعة من الشباب المتطوعين من أعضاء الأمانة، على توزيع الوجبات لضمان وصولها إلى الصائمين ساخنة قبل آذان المغرب.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد جاء ذلك برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، ومحمد السيد مجاهد، أمين الحزب، وبإشراف الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.