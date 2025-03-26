الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة الباقير جنوب شرق الخرطوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبد الله علي، صباح الأربعاء، السيطرة على الجهة الغربية من جسر المنشية في الخرطوم.

وأشار في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى السيطرة على منطقة الباقير جنوب شرق الخرطوم.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة السودانية، التي تسعى لطرد ما تبقى من عناصر الدعم السريع من المناطق والأحياء التي استطاعت تحريرها، كما تواصل الاشتباك مع عناصر الميليشيا في عدد من المحاور أبرزها مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، واستطاعت قتل العديد منهم وتدمير مركبات قتالية تخصهم.

وفى أم درمان، حرصت القوات المسلحة السودانية، على إجلاء المئات من المدنيين، للحفاظ على سلامتهم من اشتداد المعارك، في أحياء أم درمان، في ظل استمرار الاستهداف الممنهج من قبل ميليشيا الدعم السريع، للمدنيين.