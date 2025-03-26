رئيسا الإمارات وأمريكا يبحثان الجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في غزة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن الشيخ محمد بن زايد تأكيده على أهمية إتاحة المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب في القطاع، ودعم مسار حل الدولتين باعتباره أساسا لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة ما يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها وشعوبها.

وأكد الرئيس الإماراتي حرص بلاده على مواصلة تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للبلدين ويدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم ، انطلاقا من نهج الدولة الثابت تجاه دعم التعاون والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين إلى الأمام بما يحقق مصالحهما المشتركة.