الحكومة السويدية تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات العشر المقبلة

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الأربعاء، اعتزام بلاده انفاق 300 مليار كرونة إضافية (30 مليار دولار) على الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال كريسترسون، إنه سيتم تمويل الانفاق الإضافي عن طريق الاقتراض، ورفع ميزانية الدفاع إلى 5. 3% من الناتج الاقتصادي السنوي بحلول عام 2030، مقارنة بـ4. 2% حاليا.

وأوضح كريسترسون، أن الحكومة اتفقت على هذا الإجراء مع حزب الديمقراطيين السويديين اليميني الشعبوي، الذي يدعم الحكومة عبر تحالف غير رسمي.

وأضاف أن هذه الزيادة في الإنفاق هي الأكبر منذ الحرب الباردة، وتأتي ردا على العملية الروسية الشاملة لأوكرانيا، الذي أدى إلى خلق وضع أمني جديد تماما.

وأشار كريسترسون، إلى حالة عدم اليقين في العلاقات عبر الأطلسي عقب انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن هذه الحالة ستستمر لفترة طويلة.