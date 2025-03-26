تخصيص 7 قراريط لإنشاء معهد أزهري في قرية ميت أبو عربي بالشرقية

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أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء معهد أزهري في قرية ميت أبو عربي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المجلس التنفيذي بالمحافظة، برئاسته، وافق على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن الموافقة على قبول التبرع المقدم من المواطن محمد كمال أحمد عطية بقطعة أرض مساحتها 7 قراريط واقعة بحوض أبو نوار زمام قرية ميت أبوعربي بمركز الزقازيق؛ لإقامة معهد أزهري عليها لصالح أهالي القرية والقري المجاورة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى مخاطبة وزيرة التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم لتخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء معهد أزهري عليها.