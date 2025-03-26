رفعت قمصان وأحمد سمير زكريا ورنا حتاتة نوابا لرئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية

اعتمد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرار لجنة اختيار القيادات التي استقرت على تعيين كل من اللواء رفعت قمصان، والنائب أحمد سمير زكريا، ورنا حتاتة، نوابًا لرئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة، التي يرأسها المستشار علاء فؤاد.

وكانت لجنة اختيار القيادات قد عقدت اجتماعها الثامن اليوم لمناقشة تشكيل الأمانات المركزية، حيث بحث الاجتماع الأسماء المرشحة للمواقع الجديدة، وتم الاستقرار على نواب رئيس الأمانة الفنية بعد موافقة رئيس الحزب.

وتضم اللجنة، التي يرأسها الجزار، كلا من السيد القصير، الأمين العام، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، والمستشار علاء فؤاد، أمين الأمانة الفنية، وأحمد رسلان، أمين التنظيم.