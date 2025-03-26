ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 22 قتيلا

ارتفعت حصيلة حرائق الغابات التي تجتاح جنوب شرق كوريا الجنوبية إلى 22 قتيلا على الأقل، وتخشى السلطات من استمرار ارتفاع الأعداد.



وذكرت وكالة يونهاب الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء أن 18 شخصا لقوا حتفهم في جنوب شرق البلاد منذ ظهر يوم الثلاثاء وحده، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 22 شخصا على الأقل.

ووفقا لوكالة يونهاب، يعمل حاليا حوالي 5 آلاف رجل إطفاء وأكثر من 140 طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق التي أتت على حوالي 17 ألف فدان من الغابات.

وأعلنت السلطات أربع مقاطعات على الأقل في المنطقة مناطق كوارث.

وتسببت الحرائق، التي بدأت يوم الجمعة في مقاطعة سانشيونج، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب شرق سول، في دمار كبير. ودمرت مئات المباني والعديد من المواقع التاريخية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).



يشار إلى أن حرائق الغابات ليست نادرة الحدوث في كوريا الجنوبية خلال فترات الجفاف. وفي السنوات الأخيرة، زاد كل من متوسط درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة في البلاد، مما زاد بشكل كبير من خطر الحرائق وشدتها. ويرى خبراء أن الزيادة في حرائق الغابات علامة على الآثار المستمرة لتغير المناخ.