أجاب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي على عدد من الأسئلة السريعة خلال استضافته ببرنامج المقالب الرمضاني "رامز إيلون مصر" عبر قناة إم بي سي مصر بشأن عدد من نجوم الدوري المصري.

في البداية قال طاهر إنه بكى على مقاعد البدلاء لتأثره بقرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعدم إشراكه في مباراة كانت تبدو سهلة وفي المتناول.

وبسؤاله أيهما أفضل مهاريا حسين الشحات أم زيزو، أجاب لاعب الأهلي "الشحات أفضل، وأنا أحرف من رمضان صبحي، وأنا وإمام عاشور حبايب".

وسئل أيضا من اللاعب الذي يتواجد في صفوف الزمالك ويشجع الأهلي، أجاب طاهر محمد "دونجا، أظن بالفعل أنه كان يتمنى الانتقال إلى الأهلي".

وبسؤاله أيضا هل ستقبل عرضا من الزمالك بمقابل أكبر للانتقال إلى صفوفه ردا على انضمام بن شرقي للأهلي، رد طاهر "لا".