العراق وقطر يؤكدان دعمهما للمبادرات الدبلوماسية لحل نزاعات المنطقة وضمان أمن الملاحة

أكد العراق ودولة قطر، اليوم الأربعاء، دعمهما لكافة المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات في المنطقة عبر حوار بناء يسهم في وقف الحرب وترسيخ الأمن، والعمل الجاد لتعزيز الجهود التي تكفل سلامة الملاحة البحرية والجوية.

وشدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، على "رفض وإدانة محاولات توسعة نطاق الصراع، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون العربي المشترك لإيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب الجارية"، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات استمرار الحرب على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والتجارة العالمية.