وزير الخارجية السعودي يصل إلى فرنسا للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء الأربعاء إلى فرنسا، للمشاركة كدولة مدعوة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المقرر عقده في منطقة ڤو دي سيرني قرب العاصمة باريس غدا الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا الدولية ومنها موضوعات إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.