كمبوديا تحدد أسعارا جديدة للوقود اعتبارا من اليوم

أصدرت وزارة التجارة في كمبوديا أسعارا جديدة لبيع الوقود بالتجزئة، اعتبارا من اليوم الخميس، بسبب التغيرات التي طرأت على السوق العالمية والدعم الحكومي.

وأفادت صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية، اليوم الخميس، بأن سعر لتر البنزين العادي (بنزين 92) بلغ 5450 ريالا محليا، فيما بلغ سعر لتر الديزل (ديزل 10 جزء في المليون) 7100 ريال كمبودي.

ودعمت الحكومة الأسعار عن طريق خفض الضرائب والرسوم الخاصة، وذلك بينما تواصل خفض السعر بواقع 5ر6 سنتات للتر الواحد، من أجل المساعدة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، بحسب الصحيفة.

وتواصل الحكومة خفض أسعار الوقود بواقع سنت واحد للتر، في ظل ارتفاع أسعار البنزين العالمية إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل، وأسعار الديزل العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.