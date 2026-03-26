تموين مطروح: مصادرة وإعدام 230 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية

قالت المهندسة هند مساعد، مديرة مديرية التموين بمطروح، إن حملة تفتيشية على الأسواق، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط ومصادرة وإعدام 320 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت مديرة مديرية التموين بمطروح، في بيان إعلامي صدر اليوم الخميس، أنه تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحال بمدينة مرسى مطروح بشارع علم الروم عبارة عن "عصائر، كيك، ألبان، أجبان، جلاش، بانيه، مشروبات غازية" بما يعادل 230 قطعة، وكذلك إعدام مأكولات مجهزة للطعام (أرز ومكرونة وخلطة صلصة)؛ لسوء العرض وظهور علامات تلف عليها، وذلك بأحد المطاعم بشارع شكري القوتلي.

وأشارت إلى أنه تم إعدام 2 طن رنجة "أسماك مدخنة"، كان قد تم ضبطها ومصادرتها، لكونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل عيد الفطر.

وأكدت أن مديرية التموين، وفريق من مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، اشتركوا في إعدام كميات المضبوطات تحت إشراف النيابة العامة.