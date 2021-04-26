تدشين العمل بوحدة شبكات المرافق بكفر الشيخ

دشن عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، العمل بوحدة شبكات المرافق التابعة لوحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة، في إطار الدعم المقدم للوحدة إيمانا بدورها في دعم القرار التخطيطي التنموي للمحافظة.

وقال البشبيشي، إنه يتم تدريب فريق العمل على أحدث الأجهزة على مستوى العالم وهي وحدة GPS موديل (GRX3) للقيام بعمل ثوابت أرضية لكامل نطاق المحافظة، ومحطة رصد متكاملة Total Station موديل (IX503) للقيام بأعمال الرفع المساحي والتوقيع وميزان إلكتروني أوتوماتيكي موديل (SDL50) لتحديد الصفر المعماري والمناسيب، وهزة الكشف على الأغطية والمعادن والكشف عن شبكات البنية التحتية.

وأكد نائب محافظ كفرالشيخ، أنه جار توريد أجهزة الكشف على الأغطية والمعادن والكشف عن شبكات البنية التحتية، لتقديم خدمات واسعة المجال في نطاق الأعمال المساحية والميزانيات الشبكية والطولية وحساب معدلات الحفر والردم وجسات المرافق وتصاريح الحفر.

وأضاف أن المحافظة ستقدم تلك الخدمات بأعلى جودة وفقًا لمعايير الجودة العالمية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مؤكدا أن الهدف من إنشاء الوحدة منع الحفر العشوائي، لحماية المرافق في باطن الأرض، ومعاونة شركات المرافق ومديرية الإسكان ومديرية الطرق والجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ المشروعات والمقاولين في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير المرافق الأخرى عن طريق أطقم العمل الميدانى، والقيام بالأعمال المساحية المختلفة بالأنظمة الإحداثية العالمية، وتقديم الخدمات الفنية للجهات الحكومية والغير والمواطنين.

وقال أحمد السعيد عجلان، مدير الوحدة، إن الوحدة ستقدم خدمات واسعة المجال في نطاق الأعمال المساحية مثل عمل الميزانيات الشبكية والطولية، وحساب كميات الحفر والردم، وجسات المرافق، وتصاريح الحفر، وإنتاج خرائط مرافق للبنية التحتية لأية منطقة للتعرف على المرافق الموجودة في باطن الأرض.