 الإماراتي ذياب بن غانم ينتهي من أغنية وطنية جديدة - بوابة الشروق
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الإماراتي ذياب بن غانم ينتهي من أغنية وطنية جديدة

ذياب بن غانم
ذياب بن غانم

نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 9:52 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 9:52 م
يواصل الشاعر الإماراتي ذياب بن غانم العمل على أغنية وطنية جديدة، بالإضافة إلى عمل درامي جديد في التليفزيون الإماراتي.
فيما يستعد خلال الفترة المقبلة للتعاون مع عدد من الفنانين المصريين.
ويواصل الشاعر الاماراتي ذياب بن غانم التحضير حاليًا للمشاركة في معرض الكتاب في الشارقة والذي سيقام خلال الفترة المقبلة، حيث أنه سيقدم ديوان شعري جديد داخل المعرض.
ويحضر حاليا ذياب بن غانم لعمل جديد سيري النور في معرض أكسبو والذي سيقام في دبي وهي مجموعة من القصائد تم تلحينها من الفنان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.
يذكر أن آخر الاعمال هي أغنية وطنية مهداة إلي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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