السعيد: نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفع 44% في عام 2021-2022

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة سيزيد بنسبة زيادة بلغت 44% في 2021/2022 وبزيادة 150% عن عام 2016/2017 مما يمثل مؤشر من المؤشرات المهمة.

جاء ذلك خلال مناقشة السعيد، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأضافت السعيد، أن هناك طفرة في استثمارات خطة عام 2021/2022، حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلي نقطة الـ 17.6% وهي تعد أهم نقطة بما تساهم في خفض الفجوة التمويلية ومن المستهدف الوصول إلي 20،22% علي المدي المتوسط.

وأوضحت السعيد، أن الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 933 مليار جنيه، واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه، موضحة أن حجم الاستثمارات الخاصة تضاعفت مقارنة بالخمس سنوات الماضية، كما زادت استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و 83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، و 50% زيادة في الاستثمارات المركزية.

وأكدت السعيد، أن ما تضخه الدولة الفترة القادمة يسهم في تحسين جودة الحياة موضحة أنه يمثل حزم تنشيطية تعمل علي تحسين جودة حياة المواطنين كما تسهم في عمل حالة من الحركة داخل المجتمع لافته إلي حزمة الاستثمارات التي ستضخ ل"حياة كريمة" والتي ستسهم في تشغيل العديد من المصانع والورش والمقاولين مما يسهم في حدوث حالة من النشاط والنمو علي المستوي القومي، موضحة أن التوقعات تدور حول أن 77: 78% من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالي 17% من الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي.

وأوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية، و 4.3 تريليون بالأسعار الثابتة مع الأخذ في الاعتبار بتحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 12% و 5.4% معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وأشارت السعيد إلي انه من المتوقع ان يحقق قطاع السياحة والفنادق نمو بنسبة 23% ، ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات في النمو حيث من المستهدف أن يحافظ علي النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدي علي مدار السنوات القادمة أن يصل إلي 5% ، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلي 8%.

جدير بالذكر أن السعيد استعرضت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021/2022 21من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.