وزيرة الصناعة أمام النواب: توفير فرص العمل للشباب من أولويات الحكومة

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن توفير فرص العمل للشباب يأتي على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة أساسية إتاحة المزيد من المشروعات الصغيرة لتكون مصدراً للدخل للشباب.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة الصناعة اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض جهود الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب.

وقالت وزيرة الصناعة، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية يتضمن بابا كاملا لتوفيق أوضاع المشروعات والمصانع غير الرسمية، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة من خلال منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن الوزارة تتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة الجاهزة بالتراخيص، وذلك بهدف توفيرها لصغار المستثمرين، كما أبدت الوزيرة موافقتها على طلب أحد النواب بأن يتم عقد اجتماع موسع مع نماذج للشباب من مختلف المناطق المقام بها مجمعات صناعية لشرح أهداف إنشاء المجمعات والتيسيرات المقدمة إلى جانب التيسيرات المتعلقة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.

وأشارت نيفين جامع إلى حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.

وحول جهود الوزارة لتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، أوضحت جامع أنه جاري حاليا الانتهاء من إجراء حصر لكافة الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال المرحلة الماضية للتأكد من جدية إقامة المشروعات، مؤكدة أنها لن تتوانى عن سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين.

من جانبه أكد النائب أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقائم بأعمال رئيس اللجنة، أن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قضية أمن قومي، حيث أن توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة تمثل هدفا رئيسيا تسعى لتحقيقه كافة أجهزة الدولة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزيرة الصناعة نيفين جامع لدعم هذه النوعية من المشروعات ومساندة الشباب في إقامة مشروعاتهم الجديدة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.