بولندا: أرسلنا دبابات إلى أوكرانيا في وسط حربها مع روسيا وقد نرسل المزيد

أكد رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراويكي، أن بلاده قد أرسلت دبابات إلى أوكرانيا وسط حربها مع روسيا.

وأوضح موراويكي، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم/ الاثنين/، أن بلاده قد ترسل خلال الفترة المقبلة دباباتٍ إضافية إلى أوكرانيا.

ورفض رئيس الوزراء البولندي الكشف عن أية تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد الدبابات التي تم إرسالها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم تكن هناك "مطالب" بشأن إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، قالت وارسو إنها مستعدة لتسليم جميع طائراتها المقاتلة من طراز "ميج-29" إلى قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا "على الفور وبشكل مجاني" كجزء من خطة لتوفير الطائرات للأوكرانيين