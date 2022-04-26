زيلينسكي يتعهد بألا تنجح روسيا في حربها ضد أوكرانيا

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تنجح روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة التي نشرها على تليجرام في وقت متأخر من يوم الاثنين، إنه خلال شهرين، استخدمت القوات المسلحة الروسية أكثر من 1100 صاروخ وعدد لا يحصى من القنابل الجوية والمدفعية ضد أوكرانيا، "لكنها لم تحقق شيئا ولن تحقق شيئا".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الوحدات الروسية لم تحصل حتى على "النزر اليسير" من الدعم في شرقي البلاد الذي كانت تعول عليه كثيرا.

وقال زيلينسكي إنه في خيرسون أو كاخوفكا أو ميليتوبول أو إنيرهودار أو مدن أخرى تحتلها القوات الروسية لم ينحن الشعب للقوات المسلحة الروسية.