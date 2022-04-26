شركة أسلحة ألمانية تعرض بيع 88 دبابة مستعملة إلى أوكرانيا

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عرضت شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة بيع 88 دبابة قتالية مستعملة من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا ، وفقا لوثائق حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويبدو أن العرض يشمل أيضا تدريبا للطواقم في ألمانيا، والتدريب على الإصلاحات والأدوات وقطع الغيار وقاعدة الخدمات والذخيرة.

وكانت صحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية المحافظة قد نشرت أول تقرير عن عملية البيع المحتملة.

ووفقا للصحيفة، تم تقديم طلب الموافقة على التوريد الأسبوع الماضي في وزارة الشؤون الاقتصادية.

كما تلقت الحكومة الألمانية طلبا آخر من راينميتال للسماح لها بتوريد 100 ناقلة جنود مدرعة من طراز "ماردر" إلى أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبستريت يوم الاثنين إن قرارا في هذا الشأن سيتخذ قريبا.

كما ذكرت صحيفة دي فيلت أن شركة الأسلحة كراوس مافي فيجمان تريد أيضا توريد 100 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع. وتريد هولندا أيضا توريد هذا النوع من المدفعية الثقيلة، التي يمكن أن تصيب أهدافا على مسافة 40 كيلومترا.

وحتى الآن، وعدت الحكومة الاتحادية فقط بتقديم مساعدات تدريبية وذخيرة لمدافع الهاوتزر .

ويعد التسليم المباشر للدبابات من ألمانيا إلى أوكرانيا مثيرا للجدل في تحالف المستشار أولاف شولتس الثلاثي.

وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني زاسكيا إسكين يوم الاثنين إن مسألة الإمدادات المباشرة من قبل الصناعة الألمانية غير واردة حاليا لأن الدبابات المنتجة لا يمكن استخدامها مباشرة.

وأوضحت أن الجنود الأوكرانيين ليسوا على دراية بأنظمة الأسلحة، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى عملية تدريب مشتركة قبل أن تصبح قابلة للتشغيل.

وأضافت إسكين أن الدبابات تحتاج أيضا إلى قطع غيار وخبراء للمساعدة في الإصلاحات.