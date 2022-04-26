رحب مهرجان كان السينمائي بقرار المخرج ميشال هازانافيسيوس وشركائه تغيير عنوان فيلمه الذي سيفتتح النسخة 75، التى تنطلق 17مايو المقبل.

في الأصل كان يُطلق على الفيلم اسم Z (مثل Z) ، تكريماً للنوع السينمائي الذي يردده، نظرًا لأن الحرف Z قد اتخذ معنى مثيرًا للحرب بسبب الحرب العدوانية التي شنتها الحكومة الروسية في أوكرانيا ، تم تغير اسم الفيلم ليكون بعنوان " قص".

من خلال هذا الاختيار ، يُظهر ميشيل هازانافيسيوس ،و منتجو الفيلم وموزعه ، وكذلك مهرجان كان السينمائي ، وما بعده ، كل السينما الفرنسية ، تضامنهم مع الشعب الأوكراني الذي يدينون معاناته ويؤكدون بقوة معارضتهم للغزو. أوكرانيا من قبل الجيش الروسي.

وكان المعهد الأوكراني، وهي وكالة حكومية أوكرانية تمثل الثقافة الأوكرانية في العالم، قد طالب إدارة مهرجان كان السينمائي والمخرج الفرنسي ميشيل هازنافيسيوس، إعادة تسمية فيلمه"Z (Comme Z)" ، والمقرر عرضه في افتتاح المهرجان.

وجاء اعتراض المعهد كون الرمز "Z" يعتبر مؤيدًا للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تم استخدامه أيضًا في المظاهرات المؤيدة لروسيا في جميع أنحاء أوروبا. تم تبني هذا الرمز مؤخرًا من قبل بعض الشخصيات الروسية المشاركة في الأحداث العالمية، مثل لاعب الجمباز إيفان كولياك الذي ارتدى علامة "Z" على صدره أثناء وجوده في قطر للمشاركة في حدث كأس العالم أثناء وقوفه على منصة بجانب الرياضي الأوكراني إيليا كوفتون.

من جانبه، قال مخرج الفيلم في تصريحات لموقع “فارايتي”: "سميت فيلمي Z (Comme Z) في فرنسا لأنه كوميديا ​​زومبي وهو مستوحى مما نطلق عليه في فرنسا "سلسلة Z" أو "أفلام B" في أمريكا". مضيفا: "إن معرفة أن هذا العنوان تسبب للشعب الأوكراني في بعض الضيق يجعلني أشعر بالعجز والحزن الشديد، لأنه آخر شيء أردت القيام به.