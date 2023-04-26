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ظهور الشعر الأبيض مشكلة تواجه الكثير من الناس، فيعتبرها لبعض علامة انتهاء مرحلة الشباب.

ولهؤلاء هناك بشرى سارة تتمثل ابتكار يمنع إبيضاض الشعر من الأساس دون الحاجة للصبغات، إذ سيبقي الشعر محتفظا بلونه الأصلي.

فبحسب صحيفة "ديلي إكسبرس"، فإن فريقا من جامعة جروسمان الأمريكية، راقبوا عملية شيب الشعر بفئران التجارب، واكتشفوا أن الخلايا الميلانينية هي ما تعطي الشعر صبغته عبر تلقي إشارات من الخلايا الجذعية لإنتاج الصبغة.

وتبين أنه مع التقدم في السن تتغير طبيعة نمو الشعر، وخلال تلك المرحلة تقع الخلايا الميلانينية داخل فخ البصيلة المنتفخة ثم يصعب عليها التحرك وتلقي الإشارات وإنتاج صبغة الشعر.

ويبحث الفريق بعد كشف سبب شيب الشعر عن طريقة لتحريك الخلايا الميلانينية باستمرار ومنع محاصرتها داخل البصيلات المنتفخة.

ويشبه البروفيسور مايومي إيدو المشارك بالدراسة عملية الشيب بعملية تلون الحرباء إذ تغير صبغتها الأساسية لصبغة بديلة كذلك الحال مع الشعر الذي يفقد صبغته ويتحول للكستنائي ثم الأبيض مع التقدم بالسن.